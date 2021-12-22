Агрессия России: Джонсон и Шольц обсудили ситуацию [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В среду, 22 декабря, премьер-министр Британии Борис Джонсон провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Даунинг-стрит.
Среди тем было противодействие российской агрессии в отношении Украины.
Лидеры Германии и Британии согласились, что нужно взаимодействовать с Россией для того, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.
Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии.
Напомним, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского форма
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский высказался касаемо желания нового правительства Германии открыть "окно" диалога с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность переговоров в "нормандском формате" по Донбассу.
Епоха Ангели Меркель добігла кінця. Відсьогодні в Німеччині - новий канцлер. Олафу Шольцу - 63 роки. З них 46 - він провів у лавах Соціал-демократичної партії. Був мером Гамбурга, міністром праці, фінансів та віцеканцлером.
В среду, 22 декабря, во время заседания правительства Молдовы было одобрено назначение нового посла Молдовы в Украине
Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков сделал заявление