В среду, 22 декабря, премьер-министр Британии Борис Джонсон провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Даунинг-стрит.

Среди тем было противодействие российской агрессии в отношении Украины.

Лидеры Германии и Британии согласились, что нужно взаимодействовать с Россией для того, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.

Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии.

Напомним, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского форма

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.