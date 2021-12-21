Путин и канцлер Германии Шольц впервые обсудили ситуацию на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба правительства ФРГ
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые поговорили по телефону, обсудив ситуацию на Донбассе и расширение НАТО на восток. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По просьбе Федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском формате".
Пресс-служба немецкого канцлера сообщает, что Шольц и Путин обсудили "усиление российского военного присутствия в Украине".
Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации. Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнула необходимость продвижения переговоров в нормандском формате.
В ходе первого разговора с новым немецким канцлером Владимир Путин поднял вопрос о "долгосрочных, юридически закрепленных гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений".
Напомним, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского формата".
по теме
Кулеба заявил, что Украина не намерена проводить наступление в Донбассе. Глава МИД Украины обвинил Москву в том, что она провоцирует Киев "не только военным образом, но и дипломатически"
США расширят военную помощь Украине в случае агрессии со стороны России, пообещала Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид
Президент США Джозеф Байден и новый канцлер Германии Олаф Шольц провели первый разговор по телефону. Американский президент выразил надежду в Twitter, что Вашингтон и Берлин будут совместно работать по "дестабилизирующему наращиванию" российских войск на границе с Украиной
США не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с агрессией России против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури
Перспективы признания самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" прогнозировать трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков