Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые поговорили по телефону, обсудив ситуацию на Донбассе и расширение НАТО на восток. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По просьбе Федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском формате".

Пресс-служба немецкого канцлера сообщает, что Шольц и Путин обсудили "усиление российского военного присутствия в Украине".

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Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации. Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнула необходимость продвижения переговоров в нормандском формате.

В ходе первого разговора с новым немецким канцлером Владимир Путин поднял вопрос о "долгосрочных, юридически закрепленных гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений".

Напомним, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского формата".