Аномально високу температуру повітря зафіксували на півночі Гренландії [ Редактировать ]
Аномально високу температуру повітря зафіксували на півночі Гренландії. Зокрема, в одному з найпівнічніших міст планети - Каанаак - було побито температурний рекорд. Там температура повітря сягнула свого історичного максимуму як для цієї пори року - плюс 8,3 градуса за Цельсієм. Тамтешні метеорологи назвали це "справжньою аномалією".
по теме
Сезони втратили пунктуальність. Зима тривала... до літа. А саме літо видалося аномально спекотним. От і зараз: у Карпатах - хуртовини, в Одесі - до плюс десяти, а Києву доводиться позичати… сніг.
Рекорд был зарегистрирован в одном из якутских городов
В ближайшее время холодный арктический фронт в Украине сменится на потепление
7 місяців і 13 днів - саме стільки Юлія долала коронавірус. Уперше хворобу в неї виявили торік у листопаді в німецькій клініці. Туди жінка поїхала на черговий курс хіміотерапії. У неї лімфома.
Не скупатися й не порибалити. Жителі Бородянки, на Київщині, кажуть - місцева річка Здвиж міліє на очах. Там, де колись пірнали, тепер води - по коліна.