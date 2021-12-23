У Чернівцях жінка хворіла на коронавірус більше семи місяців: чому хвороба не відступала

7 місяців і 13 днів - саме стільки Юлія долала коронавірус. Уперше хворобу в неї виявили торік у листопаді в німецькій клініці. Туди жінка поїхала на черговий курс хіміотерапії. У неї лімфома.