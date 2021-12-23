Ryanair отменяет авиарейсы из Украины (список) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал о сокращении зимнего расписания рейсов в январе 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
Рейсы отменены в польские и итальянские города. Приостановка рейсов будет действовать с 10 по 31 января 2022 года.
Какие рейсы Ryanair из Украины отменили:
- Киев – Быдгощ с 10 по 31 января
- Киев – Мальта с 10 по 31 января
- Львов – Бари с 10 по 31 января
- Львов – Палермо с 10 по 31 января
- Львов – Пиза с 10 по 31 января
- Львов – Турин с 10 по 31 января
- Львов – Манчестер с 10 по 31 января
- Львов – Братислава с 10 по 31 января
- Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января
- Харьков – Варшава с 6 по 31 января
- Харьков – Краков от 6 до 31 января
- Харьков – Познань с 6 по 31 января
- Харьков – Будапешт с 6 по 31 января
- Харьков – Милан с 6 по 31 января
- Одесса – Катовице с 10 по 31 января
- Одесса – Болонья с 10 по 31 января
- Одесса – Барселона с 10 по 31 января
В компании подчеркнули, что в расписании возможны изменения, поэтому там просят пассажиров следить за новыми сообщениями.
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