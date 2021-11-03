В России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг

Об этом сообщают российские СМИ.

Крушение произошло в Иркутской области в районе села Пивовариха. На борту находилось 8 человек. По предварительным данным, все, кто находился на борту, погибли.



Известно, что самолет принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно".

На место катастрофы уже прибыли спасатели.

По данным экстренных служб, причина катастрофы - техническая неисправность или непогода.

Ранее мы писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.

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