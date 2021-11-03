В России разбился самолет, все погибли (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Mash.ru
В России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг
Об этом сообщают российские СМИ.
Крушение произошло в Иркутской области в районе села Пивовариха. На борту находилось 8 человек. По предварительным данным, все, кто находился на борту, погибли.
Известно, что самолет принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно".
На место катастрофы уже прибыли спасатели.
По данным экстренных служб, причина катастрофы - техническая неисправность или непогода.
Ранее мы писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.
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