Военный истребитель F35, который принадлежит Военно-воздушным силам Великобритании, упал в Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Объединенного Королевства.

К счастью, пилот военного воздушного судна успел вовремя катапультироваться. Летчика успешно доставили на корабль.

Отмечается, что по факту авиакрушения начато расследование. Отмечается, что перед крушением самолет взлетел с авианосца HMS Queen Elizabeth.

Читайте также, в России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг, крушение произошло в Иркутской области в районе села Пивовариха.

Кроме того, в США, в штате Техас, разбился пассажирский самолет. На его борту находился 21 человек, всем пассажирам самолета удалось выбраться из самолета, лишь один человек получил ранения. пока неизвестно, что стало причиной крушения.

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