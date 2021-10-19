Во вторник, 19 октября, в США, в штате Техас, разбился пассажирский самолет. На его борту находился 21 человек. Об этом сообщает FOX News.

Самолет потерпел крушение в округе Уоллер. После падения лайнер загорелся.

Всем пассажирам самолета удалось выбраться из самолета. Лишь один человек получил ранения.

На месте происшествия работают бригады "скорой" и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.

Пока неизвестно, что стало причиной крушения.

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