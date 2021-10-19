В США разбился пассажирский самолет [ Редактировать ]
Во вторник, 19 октября, в США, в штате Техас, разбился пассажирский самолет. На его борту находился 21 человек. Об этом сообщает FOX News.
Самолет потерпел крушение в округе Уоллер. После падения лайнер загорелся.
Всем пассажирам самолета удалось выбраться из самолета. Лишь один человек получил ранения.
На месте происшествия работают бригады "скорой" и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.
Пока неизвестно, что стало причиной крушения.
Ранее мы писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
United Airlines стала першим авіаперевізником у США, який вимагає імунізації проти COVID-19 від усіх своїх працівників, що здійснюють внутрішні перевезення.
Не вирушати у подорож із симптомами хвороби, не контактувати з сусідами по салону - основні вимоги до пасажирів, передбачені в інструктажах від авіаперевізників на період пандемії.
Пілот повідомив про проблеми під час польоту і намагався дотягти судно до резервного аеропорту. На місці аварії спалахнула пожежа.
На борту легкомоторного самолета L-410 находились 23 человека, из них 21 - парашютисты. Спасатели смогли вытащить из самолета семерых выживших, судьба 16 человек неизвестна. Причиной крушения мог стать перегруз самолета
В четверг, 7 октября, в Турции после сообщений о бомбе самолет совершил экстренную посадку