В пятницу, 24 декабря, в высокогорье Закарпатья ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Опасность схождения лавин сохранится также 25 декабря.

Как отмечают синоптики, снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни.

Напомним, что в Турции спасли украинского альпиниста, который травмировал ногу при восхождении в горах провинции Битлис на востоке страны.

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