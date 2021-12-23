В Карпатах предупредили о схождение лавин [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В пятницу, 24 декабря, в высокогорье Закарпатья ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Опасность схождения лавин сохранится также 25 декабря.
Как отмечают синоптики, снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни.
Напомним, что в Турции спасли украинского альпиниста, который травмировал ногу при восхождении в горах провинции Битлис на востоке страны.
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