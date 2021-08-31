На Кавказе лавина накрыла группу альпинистов из Украины [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Трое туристов из Украины пострадали 31 августа при сходе лавины на горе Казбек, когда они поднимались с грузинской стороны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Северной Осетии.
Стихия застигла альпинистов на нейтральной территории. Свидетелем происшествия стал одиночный турист - он смог вытащить из-под снега женщину, которая попала под лавину. У нее сломана нога.
В 8:50 в дежурную смену Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС по РСО-Алания поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов.
К пострадавших уже вылетел вертолет со стороны Грузии для оказания помощи. О точном числе туристов в группе и их состоянии не сообщается.
Напомним, что в Турции спасли украинского альпиниста, который травмировал ногу при восхождении в горах провинции Битлис на востоке страны.
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