В горах провинции Битлис, которая находится на востоке Турции, был обнаружен украинский альпинист. Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

Вадим Заскалко пошел поход до горы Сюпхан, которая находится в одном из районов страны. Во время восхождения он заблудился и, во время поиска выхода, поранил ногу.

Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Он потерялся и поранил лодыжку, пытаясь найти дорогу. В жандармерию поступило сообщение о том, что пропал турист. После этого на его поиски бросили спасательные отряды.

Отмечается, что Заскалко искали более суток. Он пытался найти контакт с близкими, однако его мобильное устройство выключилось из-за низкого заряда батареи. В одном из населенных пунктов он смог зарядить телефон и сообщить о своем месте положения. Туриста доставили в медучреждение, в настоящее время его состояние оценивают как удовлетворительное.

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Кроме того. спасатели искали туриста из Киева, который пропал в высокогорьях Карпат. Поисковыми группами обследованы склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура, наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений.

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