Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали свою доньку. Подружжя опублікувало святкову листівку, на якій вони зображені разом зі своїми дітьми - сином Арчі та донькою Лілібет Діаною. Дівчинка народилася ще на початку цього літа, та лише тепер її побачив загал. Саме святкове фото - з будинку подружжя в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. У листівці герцоги повідомили, що зробили різдвяні пожертви кільком організаціям, які опікуються мігрантами з Афганістану.