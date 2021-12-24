Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали свою доньку [ Редактировать ]
Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали свою доньку. Подружжя опублікувало святкову листівку, на якій вони зображені разом зі своїми дітьми - сином Арчі та донькою Лілібет Діаною. Дівчинка народилася ще на початку цього літа, та лише тепер її побачив загал. Саме святкове фото - з будинку подружжя в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. У листівці герцоги повідомили, що зробили різдвяні пожертви кільком організаціям, які опікуються мігрантами з Афганістану.
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