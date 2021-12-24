Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что всем желающим пожениться парам перед браком будут делать скрининг на спинномозговую атрофию (СМА). Об этом сообщает CNN Türk.

Парам, которые планируют пожениться, нужно будет пройти скрининг на болезнь спинномозговой атрофии (СМА) в рамках усилий Турции по борьбе со смертельной болезнью.

Скрининг будет обязателен, лаборатории начнут его делать с 27 декабря. Министр заявлял о том, что по результатам скрининга пары, генетически имеющие риск рождения ребенка со СМА, смогут по желанию родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, избежав этого риска. Стоимость этой процедуры будет покрываться государством.

В Турции, по данным Минздрава, этот диагноз ставят одному из 6 000 новорожденных.

*СМА - нервно-мышечное заболевание, сопровождающееся потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц и приводит к ранней смерти. Заболевание обусловлено генетическим дефектом в гене SMN1.

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