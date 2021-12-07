В турецком городе Анталия свирепствует мощный ураган, которой подымает на море высокие волны, срывает крыши домов и валит деревья. Об этом сообщает новостное агентство Haber Türk.

В связи с сильным ветром было принято решение перенаправлять воздушные суда в другие аэропорты. Известно, что скорость штормового ветра достигает 123 километров в час.

Из-за шторма, скорость которого достигала 123 километров в час, упало много деревьев. На пляже Коньяалты образовались гигантские волны, авиасообщение в аэропорту Анталии остановлены.

Отмечается, что ураганный ветер с паводками стали причинами больших проблем с движением автомобилей. При этом непогода наблюдается и в других провинциях страны. В частности, Анталию, а также Муглу, Бурдур, Испарту, Айдын, Измир и Балыкесир отнесли к оранжевой зоне опасности.

Читайте также, в турецком городе Стамбул прошел сильный ураган, который сносил все на своем пути. В результате стихийного бедствия есть погибшие и пострадавшие, в ходе стихийного бедствия была уничтожена старинная башня с часами.

Кроме того, на территорию Польши обрушились сильные ураганы. Из-за непогоды возле городка Свиднык погиб гражданин Украины, транспортное средство мужчины из-за сильного ветра не устояло на дороге и улетело в авраг, ветер нанёс серьезные убытки одному из воеводств.