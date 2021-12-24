За минувшие сутки, 23 декабря, в Украине зафиксировали 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 519, медработников – 107. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

113 882 человека были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 36 546 человек,

полностью иммунизированы – 76 543 человека,

дополнительную дозу получили 793 человека.

За минувшие сутки:

госпитализировали – 1 646 человек;

летальных исходов – 248;

выздоровели – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 637 038 человек;

выздоровели – 3 408 294 человека;

летальных исходов – 94 432;

проведено ПЦР-тестирование – 16 626 864.

С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

Ранее сообщалось, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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