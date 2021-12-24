Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 23 декабря, в Украине зафиксировали 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 519, медработников – 107. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
113 882 человека были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 36 546 человек,
- полностью иммунизированы – 76 543 человека,
- дополнительную дозу получили 793 человека.
За минувшие сутки:
- госпитализировали – 1 646 человек;
- летальных исходов – 248;
- выздоровели – 14 874 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 637 038 человек;
- выздоровели – 3 408 294 человека;
- летальных исходов – 94 432;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 626 864.
С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.
Ранее сообщалось, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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