Huawei представила складной смартфон P50 Pocket (видео) [ Редактировать ]
Источник: Huawei
Компания Huawei представила новый смартфон - складной P50 Pocket. Об этом сообщает пресс-служба китайского производителя.
Новая "раскладушка" получила чип Qualcomm Snapdragon 888 и оснащается 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Премиум-версия имеет 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной.
Основной 6,9-дюймовый экран смартфона имеет разрешение 2790 x 1188 точек и частоту обновления 120 Гц. Снаружи рядом с блоком камер расположен круглый дюймовый дисплей (340 x 340), на который может выводиться различная информация от приложений.
Huawei P50 Pocket получил тройную камеру:
- основной объектив на 40 Мп;
- сверхширокоугольный 13 Мп;
- ультрафиолетовый объектив Ultra Spectrum 32 Мп.
P50 Pocket поддерживает две SIM-карты и беспроводной связи стандарта WiFi 6. Аккумулятор 4000 мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.
Новинка работает на операционной системе HarmonyOS от Huawei. В Китае стоимость складного смартфона составит около $1,5 тыс.
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