Компания Huawei представила два новых флагманских смартфона - P50 и P50 Pro, которые первыми получили фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оба гаджета получили процессоры Kirin 9000 и Snapdragon 888 4G. Для Huawei P50 доступен только Kirin 9000, а Huawei P50 Pro выйдет в версиях с двумя чипами.

Базовый P50 оснащается плоским 6,5-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2700х1224 точек и частотой обновления 90 Гц.

Премиальный P50 Pro получил изогнутый 6,6-дюймовый OLED-экран разрешением 2700х1228 точек и частотой обновления 120 Гц.

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Для P50 доступны варианты с 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти, смартфон получил аккумулятор на 4100 мА·ч.

Версия P50 Pro имеет 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти, а также вариант с 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти до 256 Гб. Гаджет оснащается батареей на 4360 мА·ч.

Главное отличие моделей - камера. Huawei P50 имеет фронтальную камеру на 13 Мп, а основной блок состоит из трех модулей - главного на 50 Мп, сверхширокоугольного 13 Мп и 12 Мп телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом.

Huawei P50 Pro имеет такую же фронтальную камеру, но оснащается четырьмя модулями основного блока - основным 50 Мп, телеобъективом 64 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольным 13 Мп и монохромным модулем 40 Мп.

Обе смартфона-новинки Huawei могут питаться от проводной зарядкой мощностью 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. И P50, и P50 Pro имеют пылевлагозащиту по стандарту IP68.

В продаже Huawei P50 и Huawei P50 Pro появятся в середине августа в Китае. О том, когда они выйдут на другие рынки и о цене не сообщается.

Как сообщали "Подробности", в середине мая Huawei начала продажу ноутбука MateBook 16.