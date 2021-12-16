В Украине стартовали продажи наушников Huawei FreeBuds Lipstick [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Необычные наушники Huawei FreeBuds Lipstick, представленные в Вене в октябре, наконец-то поступили в продажу для покупателей в Украине.
Гаджет обладает самым необычным дизайном корпуса и поддерживает новейшие аудиотехнологии от Huawei.
Уникальный дизайн
Все мы уже привыкли к примерно одинаковому дизайну чехлов для наушников. Обычно они не отличаются оригинальностью и примерно похожи друг на друга, как и смартфоны.
Однако компания Huawei решила по-настоящему удивить пользователей, представив наушники в элегантном футляре. Уникальный дизайн губной помады Huawei FreeBuds был разработан Центром эстетических исследований Huawei в Париже.
Футляр обладает изящными округлыми формами и гармоничными линиями черного и золотого цветов, воспроизводящие дизайн классической помады.
Корпус имеет гладкую полированную поверхность и магнитную конструкцию, корпус выполнен из нержавеющей стали.
При открытии он издает звук, похожий на футляр для губной помады премиум-класса.
Сами наушники Huawei FreeBuds Lipstick имеют эргономичный открытый дизайн, а производитель обещает максимальный комфорт при ношении и прослушивании музыки.
Звук
Помимо действительно необычного дизайна, который сразу привлекает внимание, создатели Huawei FreeBuds Lipstick позаботились и о технической стороне.
Наушники отличаются сверхточным и захватывающим звуком. Он оснащен динамическим драйвером и увеличенной диафрагмой 40 кГц, которая усиливает средние и высокие частоты для получения мощных басов.
Помада Huawei FreeBuds Lipstick также оснащена адаптивным алгоритмом AEM EQ. Эта функция автоматически определяет форму ушного прохода и условия ношения наушников, чтобы воспроизвести соответствующие настройки эквалайзера.
В приложении Huawei AI Life доступны три режима эквалайзера: сбалансированный, усиление низких частот и усиление высоких частот.
Умное соединение между устройствами
Помада Huawei FreeBuds Lipstick отлично работает с любыми гаджетами на операционных системах Android, Harmony OS и iOS через Bluetooth. Они легко подключаются к двум устройствам одновременно - смартфонам, планшетам или ПК, а управлять настройками удобно в приложении Huawei AI Life.
Кроме того, наушники Huawei FreeBuds Lipstick поддерживают функцию записи звука с частотой дискретизации 48 кГц, которая активируется при включении режима объемного звучания в приложении Huawei AI Life. Эта функция помогает записывать звук во время видеосъемки и передавать близлежащие звуки в высоком качестве.
Возможности Huawei FreeBuds:
- Активное шумоподавление;
- Увеличенное время автономной работы и мощный аккумулятор.
- Наушники могут воспроизводить музыку 4 часа (при полной зарядке) или 22 часа с заряженным чехлом.
Цена Huawei FreeBuds
С 15 декабря в Украине стартуют продажи губной помады Huawei FreeBuds. Рекомендуемая цена новинки - 6999 гривен.
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