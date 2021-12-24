Кабмин отменил обязательные кассовые аппараты для предпринимателей в селе [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Правительство Украины освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
От обязательного применения кассовых аппаратов освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных), если они не превышают предельный размер годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы (с 1.01.2022 - 2 393 грн)).
Первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко так прокомментировала "амнистию" для предпринимателей в селе:
Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах.
Напомним, что с 1 января 2021 года всех предпринимателей плательщиков единого налога второй, третьей и четвертой групп планировали обязать использовать кассовые аппараты. Исключение сделано только для торговли на рынках.
Ранее сообщалось, что с августа 2020 года в Украине ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) - так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.
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