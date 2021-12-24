На территории Государства Израиль провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Таким образом, речь идет о препарате, который был разработан биотехнологической компанией Amorphical и проходил испытания в медицинском центре "Зив", который находится в городе Цфат.

Все 18 госпитализированных лиц, которые получали лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования второй фазы, выздоровели и были выписаны через несколько дней.

Отмечается, что тестирование проводилось на пациентах с разным течением заболевания. В рамках милосердной помощи, двум другим пациентам в крайне тяжелом состоянии был дан препарат, и они оба выздоровели и были выписаны.

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Кроме того, два популярных препарата, которые использовали врачи для лечения коронавируса, признаны малоэффективными против штамма "Омикрон". Оба производителя лекарств недавно предупредили, что лабораторные исследования подтвердили невысокую эффективность препаратов для лечения "Омикрона".