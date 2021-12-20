В Moderna сделали заявление о вакцине от штамма коронавируса "Омикрон" [ Редактировать ]
Третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. Об этом сообщает издание The Guardian.
К соответствующему мнению пришли ученые в ходе серии лабораторных испытаний. Антитела увеличиваются приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера.
Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих "Омикрон", приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера.
Отмечается, что компания также заявила о безопасности и хорошей переносимости этого варианта дополнительной дозы вакцины. Так, частота и характер побочных эффектов спустя семь дней после получения бустера в целом сравнимы с побочными действиями, наблюдаемыми после введения изначальной двухкомпонентной вакцины.
Читайте также, в компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме "Омикрон". Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Данные о клинической серьезности "Омикрона" ограничены
На момент начала исследований детям, возрастной категории от 5 до 11 сделали 7 миллионов доз вакцины
Новый тип мутации нашли у первых двух пациентов
В настоящее время эксперты занимаются изучением новой разновидности COVID-19
Исследования провели в США