Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,81 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 декабря установлен на таком уровне: 30,8196 гривен за евро (-0,0254 грн). При этом курс евро на 24 декабря составляет 30,845 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста в течение трех дней подряд.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

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