Курс евро снизился после трехдневного роста [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,81 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 28 декабря установлен на таком уровне: 30,8196 гривен за евро (-0,0254 грн). При этом курс евро на 24 декабря составляет 30,845 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро снизился после роста в течение трех дней подряд.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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