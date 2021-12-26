В Украине по состоянию на 26 декабря 2021 года в "красной" зоне карантинных ограничений находится Волынская и Запорожская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения по состоянию на 25 декабря по стране составил 226 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализаций по стране составил 29,9 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что показатели госпитализации с COVID-19 остаются в норме. Такая же ситуация наблюдается и в показателе загруженности коек с кислородом для лечения инфицированных. Известно, что этот показатель составляет 24,6%.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.