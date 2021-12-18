В Украине обнаружили опаснейший штамм коронавируса [ Редактировать ]
На территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.
Отмечается, что в настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследование.
Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 7503 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 604 549 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 3 324 999 человек (18 534 - за минувшие сутки), а умерли 92 929 человек (288 - за минувшие сутки).
Кроме того, группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. Медики не могут никак объяснить боль в мышцах во время заболевания.
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