В Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Отмечается, что на данном этапе введение дополнительных ограничений не планируется.

По словам Кузина, любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

На новогодние и рождественские праздники дополнительные меры по усилению карантина не предусматриваются. Однако любые изменения в карантинных правилах будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

Ранее группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. Медики не могут никак объяснить боль в мышцах во время заболевания.

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