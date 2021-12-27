Как спастись, если провалился под лед Источник: ГСЧС Украины

Зимой, когда лед недостаточно крепкий, есть большой риск провалиться под лед. Особенно рискуют рыбаки и дети на каникулах, гуляющие на водоемах. Как спастись, оказавшись в ледяной воде, и чем помочь утопающему, инструктируют спасатели.

Чтобы не провалиться под лед, не забывайте о следующих правилах:

Не выходите на лед в темное время суток.

Самый крепкий лед - голубого цвета, а желтый, серый, белый - ненадежный.

Минимальная безопасная толщина льда - 7 см. Прежде чем ступать на лед, убедитесь в его достаточной толщине.

Не сворачивайте с проторенных троп или лыжни.

Не приближайтесь к местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги.

Если произошла беда, важно сохранять спокойствие и следовать следующим правилам:

Напомним, что накануне на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Оба ребенка погибли. Трагедия произошла в поселке Завалье Кировоградской области.