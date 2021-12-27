Что делать, если человек провалился под лед [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Зимой, когда лед недостаточно крепкий, есть большой риск провалиться под лед. Особенно рискуют рыбаки и дети на каникулах, гуляющие на водоемах. Как спастись, оказавшись в ледяной воде, и чем помочь утопающему, инструктируют спасатели.
Чтобы не провалиться под лед, не забывайте о следующих правилах:
- Не выходите на лед в темное время суток.
- Самый крепкий лед - голубого цвета, а желтый, серый, белый - ненадежный.
- Минимальная безопасная толщина льда - 7 см. Прежде чем ступать на лед, убедитесь в его достаточной толщине.
- Не сворачивайте с проторенных троп или лыжни.
- Не приближайтесь к местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги.
Если произошла беда, важно сохранять спокойствие и следовать следующим правилам:
Напомним, что накануне на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Оба ребенка погибли. Трагедия произошла в поселке Завалье Кировоградской области.
по теме
В Кировоградской области на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Оба ребенка погибли, спасатели нашли и достали их тела. Об этом сообщает ГСЧС Украины
В четверг, 23 декабря, в 21:10 спасателям поступила информация, что в селе Раздольное Каховского района исчезло двое детей 2013 года рождения. По информации Нацполиции, возможно, они играли на местном пруду и провалившись на тонком льду
В Закарпатской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей. Смертельная авария произошла в селе Серное Береговского района
Audi A6, в которой ехала многодетная семья, занесло и выехал на встречную полосу, где протаранил микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате столкновения погибли двое детей - 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года
Во Львовской области прогремел мощный взрыв, который полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок
До приезда бойцов ГСЧС несчастную женщину удерживали на плаву трое прохожих, растянувшись на льду. Окоченевшую женщину спасатели достали из воды, от холода она не могла пошевелить ни руками, ни ногами. На берегу фигуристку передали медикам.