В Херсонской области на пруду утонули двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В четверг, 23 декабря, в 21:10 спасателям поступила информация, что в селе Раздольное Каховского района исчезло двое детей 2013 года рождения. По информации Нацполиции, возможно, они играли на местном пруду и провалившись на тонком льду.

Спасатели начали исследовать водоем. В скором времени водолазы нашли тело одного ребенка. Поиски второго ребенка продолжаются.

Напомним, что на днях трагедия на льду едва не произошла в Киеве. На Русановке под лед провалилась собака. Ребенок хотел спасти питомца, но тоже провалился под воду. К счастью, на помощь ему пришел взрослый мужчина. Собака смогла самостоятельно выбраться на берег.