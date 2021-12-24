Под Херсоном на пруду утонули двое детей [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Херсонской области на пруду утонули двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В четверг, 23 декабря, в 21:10 спасателям поступила информация, что в селе Раздольное Каховского района исчезло двое детей 2013 года рождения. По информации Нацполиции, возможно, они играли на местном пруду и провалившись на тонком льду.
Спасатели начали исследовать водоем. В скором времени водолазы нашли тело одного ребенка. Поиски второго ребенка продолжаются.
Напомним, что на днях трагедия на льду едва не произошла в Киеве. На Русановке под лед провалилась собака. Ребенок хотел спасти питомца, но тоже провалился под воду. К счастью, на помощь ему пришел взрослый мужчина. Собака смогла самостоятельно выбраться на берег.
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