В Киеве прошла экстренная эвакуация торгового центра [ Редактировать ]
В столице неизвестный мужчина сообщил правоохранителям о минировании торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
В полицию поступило сообщение о том, что был "заминирован" торгово-развлекательный центр Blockbuster Mall. Он расположен оп адресу проспект Степана Бандеры, 36.
Отмечается, что на место происшествия оперативно приехали взрывотехники, правоохранители, а также другие экстренные службы. Они вывели всех посетителей и персонал на улицу и в настоящее время проводится проверка.
Читайте также, в Одессе поступило анонимное сообщение о минировании пяти торгово-развлекательных центров. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию, с целью проверки указанной информации на места направлены полицейские из территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.
Кроме того, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании. Информацию о перекрытии движения также подтвердила пресс-служба патрульной полиции Киева, при проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.
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