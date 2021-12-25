В Киеве "заминировали" мост Патона: все подробности [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В субботу, 25 декабря, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На мосту Патона работали правоохранители. Как отметили в КГГА, информацию о возможном минировании сообщили по телефону. Около 18:50 движение на мосту восстановили.
Информацию о перекрытии движения также подтвердила пресс-служба патрульной полиции Киева.
"Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении силовиков.
По информации полиции, при проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
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