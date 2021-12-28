В Крыму море неожиданно окрасилось в желтый цвет (видео) [ Редактировать ]
В Евпатории Черное море неожиданно окрасилось в желтый цвет. Это произошло из-за шторма, который поднимает со дна песок, и он не успевает оседать.
При этом песок окрашивает волны в ярко-золотистый цвет, передает "7 Канал".
Интересно, что после того, как видео с желтым морем появилось в сети, жители оккупированного Крыма начали паниковать.
Некоторые посчитали, что это экологическая катастрофа, а другие обвини автора видео в видеомонтаже.
Эксперты говорят, что бояться такого явления не стоит. Море обретает свой естественный цвет меньше, чем через час после шторма.
Ранее мы писали о том, что судно Военно-морских сил Украины потерпело бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря. Аварийную ситуацию удалось стабилизировать, аварийную ситуацию удалось стабилизировать, уверяют в ВМС Украины.
Кроме того, российский военный корабль "Павел Державин" заметили недалеко от украинского побережья. Он находился всего в 19 милях восточнее города Черноморск Одесской области, но это за пределами территориального моря Украины.
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