Под Тернополем вспыхнул страшный пожар [ Редактировать ]
Вечером 28 декабря на территории хлебокомбината в городе Чортков (Тернопольская область) загорелся склад. Для его тушения привлекли пожарный поезд.
Отмечается, что огонь на складе хлебокомбината вспыхнул около 19:25. Загорелась крыша здания на площади около 1,3 тысячи квадратных метров.
Пожар произошел в здании, недалеко от которого находится склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) железнодорожного депо. Спасатели сосредоточили основные силы на борьбу с огнем, чтобы исключить возможность его перекидывания на место хранения ГСМ.
Для борьбы с огнем из Тернополя направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 35 человек и 8 единиц спецтехники.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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Кроме того, в Днепровском районе Киева возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.
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