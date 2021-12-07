В Киеве произошел масштабный пожар на шиномонтаже (фото) [ Редактировать ]
Днепровском районе Киева в понедельник, 6 декабря, возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.
6 декабря в 21:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Радужной, 27-Б в Днепровском районе столицы.
Отмечается, что огонь удалось локализовать в течение часа. К счастью, в результате возгорания пострадавших и жертв нет. В настоящее время причины пожара устанавливают правоохранители.
Читайте также, в ночь на понедельник, 6 декабря, на Оболони в Киеве спасатели потушили масштабный пожар в торговых павильонах. В 22:43 поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41, установлено, что возгорание произошло в нескольких киосках. Огонь распространился на рядом расположенное двухэтажное здание.
по теме
Спасатели эвакуировали более десятка человек
Конфликт произошел в одном из заведений общественного питания
К тушению пожара были спасены 11 человек
Виновников происшествия оперативно задержали
В настоящее время проводятся следственные действия