Днепровском районе Киева в понедельник, 6 декабря, возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.

6 декабря в 21:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Радужной, 27-Б в Днепровском районе столицы.

Отмечается, что огонь удалось локализовать в течение часа. К счастью, в результате возгорания пострадавших и жертв нет. В настоящее время причины пожара устанавливают правоохранители.

Читайте также, в ночь на понедельник, 6 декабря, на Оболони в Киеве спасатели потушили масштабный пожар в торговых павильонах. В 22:43 поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41, установлено, что возгорание произошло в нескольких киосках. Огонь распространился на рядом расположенное двухэтажное здание.