Во Львове произошел пожар на первом этаже жилого дома. Погибли три человека. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

27 декабря в 21:33 в г. Львов в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома возник пожар в результате которого погибли 3 человека. В 22:03 пожар ликвидирован на площади 20 м кв..

Известно, что к тушению пожара привлекалось 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС. На месте работала оперативная группа ГУ ГСЧС во Львовской области.

О причинах пожара пока не сообщают.

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Кроме того, в Днепровском районе Киева возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.

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