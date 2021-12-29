Требования России к НАТО: Данилов сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 29 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти России добились того, чего хотели. В частности, прямых переговоров с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает "Настоящее время".
Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события.
Ранее сообщалось, что в начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 29 декабря, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны
В среду, 22 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление
Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности
Россия в своих предложениях по так называемым гарантиям безопасности требует от НАТО вообще исключить расширение альянса в будущем
В пятницу, 17 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину есть до сих пор