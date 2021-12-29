В среду, 29 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти России добились того, чего хотели. В частности, прямых переговоров с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события.

Ранее сообщалось, что в начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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