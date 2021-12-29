Коти проти ялинок. Це щорічний квест для господарів пухнастиків. Щира війна з кульками, гірляндами й стрічками може зашкодити не лише ялинці, а й хвостатому улюбленцю. Як уберегти обох - розповість Карина Вакарєва.

З настанням грудня всі власники пухнастиків спостерігають традиційну святкову картину - "Коти проти ялинок"! У період новорічних свят котяче життя набуває нового сенсу - треба підкорити хвойну красуню. Блискучий дощик, яскраві іграшки та світлодіодні гірлянди спокушають хвостатих на небезпечні ігри. Аби чотирилапі та ялинки не перетиналися - їхні господарі щороку вигадують нові трюки. Обгороджують дерева кліткою. Ставлять на сторожі пилососи. Прикріплюють дерева до стелі. Й навіть прикрашають кактуси. А особливо креативні - обгортають святкове дерево прозорою харчовою плівкою.

Це Несквік. Йому чотири місяці. Він уперше зустрічатиме Новий рік. Тож святковим деревом котик натішитися не може.

Альона, власниця кота Несквіка:

Ялинка ще не була прикрашена, ми просто її прийшли, поставили, почали її розпаковувати, кіт вже до неї поліз.

Щоб новорічна красуня не перетворилася на катастрофу й не довелося підраховувати збитки

Альона, власниця кота Несквіка:

Ми взяли 90 см ялинку, щоб не ставити її на підлогу. Як мінімум для того, щоб поставити її десь вище, на висоту, щоб кіт до неї не добрався.

Але Несквік підкорив цю висоту з легкістю. І тепер в зоні ризику не лише ялинка, але й сам кіт. Поїдання дощику, іграшок або ж ураження струмом від гірлянд - із такими історіями потрапляють до ветеринарів домашні улюбленці в період новорічних свят. Тож аби зберегти святкову атмосферу, слід

Аліна Клименко, завідувачка відділення терапії ветеринарної клініки:

Краще зафіксувати ялинку, підібрати безпечні іграшки, забезпечити кішку іграшками, якщо річ йде про гірлянди - обрати низьковольтові гірлянди й вмикати їх тільки під наглядом, відмовитися від дощику і відмовитися від штучного снігу.

А ось до порад з інтернету про шкірки від цитрусових, нібито вони відлякають хвостатих, ветеринар вдаватися не радить.

Аліна Клименко, завідувачка відділення терапії ветеринарної клініки:

Додатковий різкий запах може викликати у тварини стрес - особливо, якщо тварина схильна до стресу або в неї є респіраторні патології, наприклад, астма.

А якщо звична ялинка вам набридла і ви втомились від щорічних атак вашого кота на дерево - є альтернатива.

Катерина Саніна, дизайнер-декоратор:

Сейчас все больше популярности набирают венки и маленькие композиции.

Ялинки з дерева, книжок чи навіть фотографій...

Они могут служить не только новогодним декором, а можно убрать гирлянду и оставить - это может быть частью интерьера.

Завдяки котостійким декораціям та альтернативним ялинкам вибирати між святковим деревом та чотирилапим другом не доведеться.