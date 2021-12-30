На территории Украины от коронавирусной инфекции за минувшие сутки сделали 117 042 прививки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период кампании по иммунизации сделали 14 671 169 прививок от COVID-19. Первую дозу препарата получили 14 671 167 человек (31 671 - за минувшие сутки), две дозы – 13 625 553 человека (13 625 553 - за минувшие сутки). При этом дополнительную дозу препарата сделали 3302 людям (692 - за 24 часа) и бустерная доза вакцины досталась 3672 украинцам (1392 - за минувшие 24 часа).

Отмечается, что наибольшее количество прививок сделали препаратами от компаний Pfizer – 67 650. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 26 767, Moderna – 18 317 и AstraZeneca – 4 308.

Читайте также, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.

Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.