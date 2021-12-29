"Бустерная прививка может вызвать дефицит вакцин"- ВОЗ [ Редактировать ]
В среду, 29 декабря, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения.
Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.
По словам Гебрейесуса, сегодня в мире увеличивается не только число заразившихся, но и госпитализаций. В то же время ВОЗ взволновано из-за того, что "Омикрон" заразнее других вариантов заболевания.
Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения во всем мире.
Также генеральный директор ВОЗ отметил, что бустерная вакцинация и в дальнейшем грозит тем, что в бедных странах может возникнуть нехватка препаратов.
Ситуация с поставками вакцин, по крайней мере сейчас, улучшается. Однако уделение большого внимания бустерной вакцинации богатыми странами может снова вызвать нехватку в бедных странах.
Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.
Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.
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