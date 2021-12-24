Вакцинация детей от 5 лет: когда Минздрав может разрешить прививки [ Редактировать ]
Уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет "Укринформа".
Данный вопрос будет рассматривать в течение января.
Вакцинация от 5 до 11 лет во всем мире живо обсуждается, многие страны ее уже рекомендуют. Мы этот вопрос вынесли на заседание НТГЭИ, в первый раз был получен ответ, что недостаточно доказательной базы. Сейчас уже накопился определенный объем научных данных исследований по клинической эффективности, поэтому скорее всего будем рассматривать его в течение января 2022 года.
По словам Кузина, вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.
Прививка против COVID для детей от 5 лет будет делаться только по желанию и согласию родителей. В случае, когда ребенок от 5 до 12 лет имел какие-то сопутствующие состояния или тяжелые заболевания, то в таком случае вакцинация ему показана и будет целесообразна.
результаты лабораторных исследований.
Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.
Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.
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