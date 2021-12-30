У Зеленского ожидают разговора с Байденом [ Редактировать ]
В четверг, 30 декабря, планируется разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Офисе украинского президента ожидают, что американский лидер позвонит Владимиру Зеленскому после этого.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Он напомнил, что вчера состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Во время него в контексте мирного урегулирования они частично коснулись и предстоящего разговора Байдена и Путина.
"Если вспомнить предыдущий раз, то сначала Блинкен позвонил Зеленскому, потом поговорили Байден с Путиным, а затем Байден позвонил президенту Украины. Поэтому сейчас так же звонок американского президента Зеленскому - будет логичным и ожидаемым шагом", - объяснил Никифоров.
Он также не исключил, что такой звонок состоится в ближайшее время. Однако точных сведений о дате и времени разговора президентов США и Украины пока нет.
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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