В четверг, 30 декабря, пройдет телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они обсудят актуальные вопросы переговоров о "гарантиях безопасности". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, главная тема разговора: переговоры о "гарантиях безопасности", которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

Он подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе президента Путина.

Более того, Песков заявил, что Россия якобы никогда "не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения".

"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", - подчеркнул он.

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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