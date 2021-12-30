В киевском ботсаду ловят волка (видео) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В Киеве на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко ищут волка. Хищника заметили на территории парка 29 декабря. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова представителя научно-исследовательского учреждения.
Мы не можем подтвердить информацию по поводу пребывания волка на территории ботанического сада. Сейчас продолжаются поиски животного.
В соцсети залили несколько видео, на котором видно, что животное, похожее на волка, бежит по территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко.
Зоологи считают, что подозрительное животное является не волком (коротковаты ноги) а большой собакой.
Ранее "Подробности" писали о селе на Закарпатье, где волки разгуливают улицами и терроризируют местных жителей.
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