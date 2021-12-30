Эстония передаст Украине ракеты Javelin и гаубицы: названо условие [ Редактировать ]
Министерство Эстонии намерено передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, сначала ей придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Об этом сообщает ERR.
Начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет заявил:
Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими.
По словам Куймета, Министерство обороны уже приняло решение о предоставлении вооружения Украине.
В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним.
Впрочем, чтобы предоставить летальное вооружение, в первую очередь Эстонии придется получить разрешение на это от их производителя - США.
В случае с гаубицами, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и это процесс мы уже начали с этими странами.
Ранее сообщалось, что корпорация Boeing отложила на неопределенное время запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции из-за неполадок в работе двигателей.
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