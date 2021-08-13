Американская корпорация Boeing отложила на неопределенное время запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции из-за неполадок в работе двигателей. Об этом говорится в заявлении Boeing.

Boeing проинформировала NASA о том, что корабль CST-100 Starliner будет отсоединен от ракеты-носителя Atlas V и вернет его на предприятие для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг.

Boeing планирует объявить новую дату запуска после того, как проблемы с клапанами будут устранены.

Космический корабль CST-100 Starliner

Запуск CST-100 Starliner должен был состояться 3 августа в 20:20 по киевскому времени. Однако в день полета запуск был отложен. В качестве причины отмены полета NASA назвало техническую неисправность корабля. Инженеры Boeing несколько дней пытались отремонтировать корабль без демонтажа.

Напомним, что первый запуск космического корабля Starliner состоялся в декабре 2019 года. Из-за сбоя в программном обеспечении (бортовых часов) пришлось прервать беспилотную миссию, целью которой была МКС. Стыковка не состоялась со станцией так и не состоялась, а Starliner вышел на незапланированную орбиту.

Приземление CST-100 Starliner в пустыне штата Аризона

22 декабря 2019 года космический корабль Boeing при участии NASA приземлился в пустыне в штате Нью-Мексико.