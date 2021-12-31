Резникову дали нового заместителя: кто им стал [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В пятницу, 31 декабря, правительство назначило нового заместителя министра обороны Украины. Им стал Олег Гайдук. Об этом сообщает "Правительственный портал".
Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
Предыдущий заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Юлия Гере уволилась по собственному желанию.
Кто такой Гайдука
Олег Гайдук возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, образованный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи.
Он также является директором компании "Трайбекс", оператора украинской защищенной операционной системы "Сич".
Напомним, что 27 октября Владимир Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: уволил Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту.
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