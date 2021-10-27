В среду, 27 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА. Им стал Геннадий Лагута. Предыдущего главу области Сергея Козыря уволили. Об этом свидетельствует указ президента.

Издание "Херсон Online" пишет, что на брифинге новый глава облгосадминистрации заявил о том, что снимает свою кандидатуру с промежуточных выборов.

Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет.

Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего главы Минобороны Андрея Тарана

Ранее мы писали о том, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.

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