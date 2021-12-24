Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА. До этого Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в указе №676/2021.
Отметим, что Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел. В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины, а с 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета.
В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
Напомним, что 27 октября Владимир Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: уволил Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту.
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