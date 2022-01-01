В сети появилось впечатляющие видео, как самолет АН-225 "Мрия" совершил посадку почти в нулевую видимость.

Ролик снял командир экипажа самого большого в мире самолета Дмитрий Антонов.

Можно увидеть приземление "Мрии" в австрийском аэропорту Линц, авиалайнер летел из Стамбула.



"У нас короткая стоянка в Стамбуле. Выполняем заправку и летим в Линц. Там нас ждет очень "интересная погода". Ожидается посадка при минимуме погоды. Такие посадки это испытание для экипажа и самолета. Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета - безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренажи и проверки, по этому для нас это обычная работа. Надеюсь вам будет интересно. Не переживайте за стекло - видео снято до замены стекла", - сказал Антонов.

Приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полоса аэропорта и самолет, а экипаж хорошо обучен таким приземлениям.



Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.

Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.

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