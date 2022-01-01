Самолет-гигант "Мрия" посадили при нулевой видимости (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось впечатляющие видео, как самолет АН-225 "Мрия" совершил посадку почти в нулевую видимость.
Ролик снял командир экипажа самого большого в мире самолета Дмитрий Антонов.
Можно увидеть приземление "Мрии" в австрийском аэропорту Линц, авиалайнер летел из Стамбула.
"У нас короткая стоянка в Стамбуле. Выполняем заправку и летим в Линц. Там нас ждет очень "интересная погода". Ожидается посадка при минимуме погоды. Такие посадки это испытание для экипажа и самолета. Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета - безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренажи и проверки, по этому для нас это обычная работа. Надеюсь вам будет интересно. Не переживайте за стекло - видео снято до замены стекла", - сказал Антонов.
Приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полоса аэропорта и самолет, а экипаж хорошо обучен таким приземлениям.
Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.
Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В австрийском аэропорту Линц в декабре была осуществлена посадка авиалайнера "Мрия" (Ан-225) в сильный туман практически при нулевой видимости
С четверга, 16 декабря, Израиль закрывает авиасообщение
1 января атмосферный фронт принесет осадки преимущественно в виде дождя, будет усиление ветра и повышение температуры воздуха
В пятницу, 31 декабря, в Украине ожидается гололедица и туман
П'ятиметрові снігові замети утворилися в Каліфорнії. Такої кількості опадів там не бачили понад пів століття, повідомляють науковці місцевого університету.