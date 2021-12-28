В австрийском аэропорту Линц в декабре была осуществлена посадка авиалайнера "Мрия" (Ан-225) в сильный туман практически при нулевой видимости. Об этом сообщает Аvianews.com.

25 декабря командир экипажа самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал видео посадки авиалайнера в сильный туман.

Погода ужасная. Тот самый настоящий минимум, с которым летчик должен справляться. Наверное, через объектив фотоаппарата это выглядит еще страшнее. Но диспетчер нам подтвердила, что параметры соответствовали, даже были выше нужного для нашего самолета.

Пилоты заходили на посадку по приборам, и огни взлетно-посадочной полосы появились только после снижения до высоты 60 метров.

По словам командира "Мрии", такие посадки - испытание для экипажа и самолета.

Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета - безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренировки и проверки, поэтому для нас это обычная работа.

Приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полоса аэропорта и самолет, а экипаж натренирован для захода в плохую видимость.

Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.

Специальные световые дорожки ставятся за несколько сотен метров до торца полосы. Если при достижении минимальной высоты они видны, посадку можно продолжать. Это означает, что радионавигационное оборудование работает правильно, и пилоты получают еще одно подтверждение о правильности направления.

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