Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа сейчас сталкивается с новыми проблемами из-за Украины. Для безопасности в Европе необходимо трансатлантическое сотрудничество. Об этом сообщает Spiegel.

Угроза эскалации ситуации вокруг Украины является новой проблемой, заявил Шольц в новогоднем обращении.

По его словам, нерушимость границ - это огромное достояние, ценность которого не подлежит обсуждению. Целью сотрудничества стран является создание "суверенной, сильной Европы", которая "живет в соответствии со своими общими ценностями мира, верховенства закона и демократии".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского форма

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