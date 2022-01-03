США назвали условие, при котором Россия не вторгнется в Украину [ Редактировать ]
Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину. Однако сдержать от этого президента России Путина смогут лишь "невиданные санкции".
"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины", - отметил Шифф.
На вопрос, считает ли он, что переговоры Путина и Байдена имеют шансы чтобы предотвратить дальнейшее вторжение, он заявил: "боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".
"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", - подчеркнул Шифф.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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