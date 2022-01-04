Летів транзитом через Італію - і опинився за ґратами. Суд Неаполя обрав запобіжний захід Євгену Лавренчуку. Українського режисера затримали за запитом Росії. Там хочуть його екстрадиції за начебто фінансові махінації. Однак родичі затриманого, стверджують, що це політичне переслідування.

Наші дипломати зараз докладають максимум зусиль, аби визволити українця, вони взяли справу під особистий контроль. Що відомо про деталі? Василь Богайчик зібрав останні новини.

Режисера Євгена Лавренчука в італійському Неаполі затримали ще три тижні тому. Та повідомили про це лише напередодні, після того, як родина дозволила публічний розголос справи. В Італії Лавренчук був транзитом. Летів з Ізраїлю до Львова. Про це він сам написав у Фейсбуці. І додав до допису фото квитка "Тель-Авів - Неаполь". А по прильоту режисера затримала італійська поліція.

Ірина Лавренчук, мати Євгена Лавренчука:

Все на жаль правда, цей сюр триває вже два тижні. Виявляйте активність, висловлюйте свою думку - це зараз дуже важливо для того, щоб вплинути на ситуацію і повернути нам всім Женю.

Підставою для затримання Євгена Лавренчука став запит від Росії. Там начебто кілька років тому режисер скоїв фінансовий злочин. У російських новинах про це жодної згадки. Немає інформації й на сайтах тамтешньої поліції. Друзі режисера вважають справу політично вмотивованою.

Мар'яна Палій, подруга Євгена Лавренчука:

Розуміючи політичну ситуацію між Україною та Росією та можливі наслідки даної справи, враховуючи що Євген Лавренчук підтримував Україну навіть працюючи в Росії й покинув Росію з політичних причин коли почалася війна... Кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування.

На затримання українського режисера відреагували в українському МЗС. У слідчому ізоляторі Лавренчука відвідав консул. Також надали йому адвоката. Але жодних деталей справи у відомстві не розголошують.

Олег Ніколенко, речник МЗС України:

Консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі.

Євген Лавренчук - заслужений артист України. Останнім часом на Батьківщині викладав акторську майстерність. А перед затриманням в Італії - влаштувався на роботу в ізраїльську оперу педагогом. І летів до України - на свята.